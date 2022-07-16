Обсуждены перспективы сотрудничества Узбекистана с Республикой Корея

БАКУ /Trend/ - В министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялись переговоры с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ё Сын Пэ, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и меры по дальнейшему укреплению и расширению многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Кореей.

Корейской делегацией было отмечено, что новое руководство Республики Корея твёрдо нацелено на сохранение братских

и доверительных отношений на высшем уровне, которые придают особую динамику стратегическому партнерству стран, тем самым помогают выстраивать долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество по абсолютно всем направлениям.

Стороны обсудили вопросы проведения очередных переговоров между заместителями Премьер-министров двух стран, визита делегации Узбекистана из числа представителей министерств и ведомств в г. Сеул для обсуждения ускорения реализации крупных совместных инвестиционных проектов, проведения очередного 15-го Форума «Центральная Азия-Республика Корея» в г. Пусан.

По итогам, достигнута договорённость об активизации совместной работы по увеличению объёмов технического содействия Правительства Кореи для реализации социально значимых проектов.