Всемирный банк поддержит модернизацию системы электроснабжения Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 15 июля 2022 года дан официальный старт проекту «Трансформация электроэнергетики и устойчивая передача электрической энергии», передает Trend со ссылкой на Министерство Энергетики Узбекистана.

Проект будет реализован при поддержке Всемирного банка.Он окажет содействие в модернизации энергетической инфраструктуры, включая реконструкцию и расширение 22 устаревших высоковольтных подстанций, что позволит увеличить их мощность до 912 МВт, а также строительство новой подстанции мощностью 500 кВ и линий электропередачи в 11 областях Узбекистана.

Как отметил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев, дан старт второй части масштабного проекта, реализуемого при содействии Всемирного Банка. Запланированная работа позволит увеличит мощность модернизированных подстанций, запустить новую подстанцию, а также построить линии электропередачи 220 и 500 кВ линий от генерирующих мощностей Сырдарьинской ТЭС до Ташкента для бытовых и производственных мощностей столицы.

«Наиболее стратегически важным компонентом данного проекта является внедрение системы SCADA и EMS, что позволит осуществлять диспетчеризацию и мониторинг по всей энергосистеме. Кроме этого, в целях дальнейшей трансформации АО «Национальные электрические сети Узбекистана» планируется внедрение системы Enterprise Recourse Planning (ERP)», - подчеркнул замминистра энергетики.

Для реализации проекта Международной ассоциацией развития (Группа Всемирного банка) выделяется кредит в размере 380 млн долл. США, также займ в размере 43 млн долл. США предоставляет Зеленый климатический фонд. Финансирование предоставлено правительству Узбекистана по очень низким процентным ставкам и с максимальным сроком погашения до 40 лет.

Вопрос модернизации семей является крайне важным для энергообеспечения населения и экономики Узбекистана. В настоящее время в стране имеется более 270 000 км линий передачи и распределительных электросетей, значительная часть которых нуждается в модернизации и обновлении. При этом, согласно данным аналитиков, спрос на электроэнергию в республике вырастет с 61 млрд киловатт-часов в 2018 г. до более 110 млрд киловатт-часов к 2030 г.

«Этот новый проект, который поможет в обеспечении надежных поставок электроэнергии порядка 32 миллионов потребителей и позволит подключить к электросетям новые масштабные проекты по производству возобновляемой энергии», - отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

«В рамках проекта будут внедрены современные цифровые и телекоммуникационные технологии и решения для улучшения процесса мониторинга, управления и эксплуатации системы передачи электроэнергии. Они включают создание нового программно-аппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также системы управления электроэнергией (EMS) для центрального и региональных диспетчерских центров АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Проектные мероприятия позволят произвести замену устаревших систем, эксплуатируемых с советских времен.

Учитывая стратегическую роль компании в электроэнергетическом секторе, проект поддержит трансформацию АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в современную компанию посредством развития и цифровизации её операционных, финансовых и коммерческих процессов, а также укрепления институционального потенциала. Проектные мероприятия включают совершенствование процессов планирования, корпоративного управления и принятия решений, а также управления кибербезопасностью различных систем компании.» - сообщил заместитель Председателя правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Феруз Курбонов.

Проект также поддержит трансформацию АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в современную компанию посредством развития и цифровизации её операционных, финансовых и коммерческих процессов, а также укрепления институционального потенциала.