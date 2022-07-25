Достигнуто соглашение по повестке дня конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» в Ташкенте

Как сообщает пресс-служба МИД, достигнуто соглашение по повестке дня международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая пройдет в Ташкенте.

На конференции предусмотрены выступления руководителей делегаций. Кроме того, будут представлены крупные проекты по развитию Афганистана и его интеграции в международные процессы, осуществляемые со стороны Республики Узбекистан.

В частности, были обсуждены вопросы строительства железной дороги «Ташкент – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», электросетей «Сурхан – Пули-Хумри», налаживания деятельности крупного международного транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи, деятельности учебно-образовательного центра по обучению граждан Афганистана в городе Термезе.

По итогам международной конференции ожидается объявление коммюнике страны-организатора.