Турция в разы сократила экспорт авиатоплива в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Турция в мае 2022 года сократила экспорт авиационного топлива в Узбекистан почти в семь раз по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (727 тонн) - до 106,2 тонны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным EPDK, в мае 2022 года турецкий экспорт авиатоплива в Узбекистан вырос на 42,5 процента по сравнению с апрелем (74,5 тонны).

Турция в январе - мае 2022 года экспортировала в Узбекистан свыше 2,86 тысячи тонн авиатоплива, что в 1,8 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года (5,35 тысячи тонн).