Рассмотрены меры по расширению узбекско-саудовского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 11 августа текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовской Аравии (КСА) в Республике Узбекистан Юсуфа аль-Утайби, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-саудовских взаимоотношений, сотрудничество в рамках международных организаций, а также ход подготовки к проведению ряда двусторонних мероприятий в ближайшей перспективе.

Стороны высоко оценили активизацию многопрофильного диалога между двумя странами в последние годы и, в частности, динамичное расширение партнерства в инвестиционной, энергетической и торгово-экономической сферах.

Отмечено, что объём взаимной торговли с начала текущего года увеличился в 13 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в основном за счет наращивания взаимных поставок текстиля, фруктов и овощей, изделий из пластмассы и металла. Подчеркнув наличие больших возможностей для углубления торговых отношений, стороны выразили взаимную заинтересованность в интенсификации работы по расширению номенклатуры и увеличению показателей товарооборота.

Стороны с удовлетворением отметили достигнутые успехи в сфере инвестиционного сотрудничества. В настоящее время количество совместных предприятий с участием саудовского капитала, действующих в Узбекистане, достигло 36 единиц, активно реализуются 4 крупных инвестиционных проекта на сумму 2,7 миллиарда долларов, а также ряд социально ориентированных проектов совокупной стоимостью 287 миллионов долларов. Выражена взаимная готовность к совместной работе по поиску новых «точек роста» инвестиционного партнерства и выработке конкретных предложений по реализации перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Были предметно рассмотрены меры по подготовке к намеченным на ближайшую перспективу двусторонним мероприятиям, нацеленным на активизацию взаимодействия между деловыми и правительственными кругами двух государств.

По итогам встречи стороны условились поддерживать тесные контакты в целях ускоренного продвижения совместных проектов и инициатив, а также мониторинга реализации имеющихся договоренностей.