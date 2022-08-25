Обсуждены перспективы развития узбекско-белорусского многопланового сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 24 августа текущего года в рамках визита правительственной делегации в г.Минске состоялась встреча заместителя Премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем, на которой был обсужден ход текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы стороны выразили взаимную заинтересованность в достижении прорывных договорённостей в рамках проведения предстоящего 9-го заседания Совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью, что позволит расширить взаимодействие в сферах торгово-экономического сотрудничества, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, транспорта, образования, научно-технической деятельности, культурно-гуманитарного сотрудничества и туризма.

С начала текущего года за счёт увеличения взаимных поставок продовольственных товаров, цветных металлов, текстильных изделий, химической продукции, нефтепродуктов, древесины и чёрных металлов, показатели товарооборота выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 250 миллионов долларов.

В целях дальнейшего расширения номенклатуры и увеличения объёмов взаимной торговли стороны договорились подписать совместную «Дорожную карту» и согласовали принятие соответствующих мер по созданию на территории двух стран торговых домов с организацией в них постоянно действующих «шоу-румов», торгово-логистических центров на территориях двух стран.

Обсуждены перспективы расширения промышленной кооперации. Выражена заинтересованность и готовность оказать всяческое содействие белорусским компаниям в вопросах реализации проектов по запуску фармацевтических производств, локализации производства белорусских тракторов, а также коммерческой, дорожно-строительной и сельхозтехники в Узбекистане.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам организации совместных фермерских хозяйств для экспорта готовой сельхозпродукции на рынки третьих стран, а также налаживании прямых поставок узбекской плодоовощной продукции на рынок Беларуси на основе имеющихся ресурсов и возможностей проекта «Агроэкспресс».

По итогам переговоров были определены дальнейшие шаги по углублению партнерства и практической реализации достигнутых договоренностей.