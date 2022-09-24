Узбекистан и Финляндия нацелены на активизацию взаимовыгодного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов в рамках участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Стороны выразили готовность принять практические меры по углублению политического диалога, активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Отмечена важность реализации совместных инвестиционных проектов в областях инноваций, образования, пищевой и фармацевтической промышленности, ИКТ, сельского хозяйства и туризма.

В.Норов сообщил о заинтересованности узбекской стороны в привлечении передовых технологий финских компаний в национальную экономику.

Акцентировано внимание на вопросах защиты окружающей среды. П.Хаависто заверил, что финская сторона будет и впредь оказывать активную поддержку Узбекистану в смягчении последствий высыхания Аральского моря, улучшении экологической ситуации в регионе, в том числе через Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Отмечена позитивная динамика взаимоотношений в областях образования и культуры. Открытие в сентябре текущего года в г. Ташкенте Международного университета Нордик будет способствовать изучению и внедрению финской системы образования в Узбекистане, совместной подготовке кадров.