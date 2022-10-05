Минэнерго Узбекистана обнародовало проекты реализуемые саудовской компанией ACWA Power

БАКУ /Trend/ - Компания ACWA Power из Саудовской Аравии строит в Узбекистане 5 современных электростанций общей мощностью 4100 МВт, из них 4 ветряных электростанций мощностью 2600 МВт и 1 современную тепловую электростанцию (ТЭС) мощностью 1500 МВт, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Узбекистана.

В их числе:

- 1 современная ТЭС мощностью 1500 МВт, строящаяся на территории города Ширин и Баяутского района Сырдарьинской области;

- 2 электростанции по 500 МВт каждая в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области;

- В Республике Каракалпакстан реализуются проекты строительства 2-х ветроэлектростанций общей мощностью 1600 МВт.