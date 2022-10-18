На Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане будет построена солнечная фотоэлектрическая станция

БАКУ /Trend/ - На Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане начались подготовительные работы по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1200-1500 кВт, передает Trend со ссылкой на Миэнерго Узбекистана.

По вводу в эксплуатацию этой станции будет вырабатываться 3 миллиона кВт.час электроэнергии и сэкономлено 900 тысяч кубометров природного газа в год.

В целях строительства и ввода в эксплуатацию “под ключ” этой солнечной станции на двух гектарах площади и мощностью 1200-1500 кВт заключен контракт с АО «Узбекэнерготаъмир», согласно которому предусмотрено выполнение работ по подготовке земельного участка, строительству, монтажу и наладке оборудований.

В настоящее время группой специалистов начаты работы по изучению земельного участка и проектированию объекта.

В первые дни октября текущего года со стороны АО «Узбекэнерготаъмир» завезены для установки металлоконструкции солнечных панелей.

"Основная цель этих работ — достижение энергоэффективности в системе, экономия топливно-энергетических ресурсов и дальнейшее снижение себестоимости продукции за счет развития возобновляемых источников энергии", - говорит начальник производственно-технического отдела Сырдарьинской ТЭС Гулом Холназаров.