Свыше 3,7 тыс. жилых и нежилых помещений повреждены в результате взрыва на складе Минобороны в Узбекистане

С целью определения ущерба, причиненного в результате инцидента на военной базе в Сырдарьинской области Узбекистана, и устранения последствий, создана рабочая группа в составе ответственных представителей профильных министерств и ведомств, а также руководителей областного сектора, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Uzdaily.

Напомним, 22 октября в 04:55 на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. В результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области пострадали 16 человек.

Проведены оценочные работы на населенных пунктах, которые расположены вблизи воинской части. По подсчетам было установлено, что в 3742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, оконных и дверных коробок.

В результате принятых практических мер населению передано и установлено 2 тысячи квадратных метров окон. Работа в этом направлении планомерно продолжается.