В Самарканде пройдет встреча премьер-министров России и Узбекистана

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отправится с двухдневным визитом в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В Самарканде председатель российского кабинета министров и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов проведут заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств и примут участие в российско-узбекском бизнес-форуме.

Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, на заседании Совместной комиссии "планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-узбекистанского взаимодействия, особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах". В аппарате правительства РФ уточнили, что среди рассматриваемых тем взаимодействия двух стран будут энергетика, автомобилестроение, авиастроение, транспортная инфраструктура, легкая промышленность, туризм, наука, образование. Также планируется обсуждение подготовки к III Форуму межрегионального сотрудничества РФ и Узбекистана.

Накануне визита Мишустина в Самарканд президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, обсудив сотрудничество в экономике, в том числе "перспективные совместные проекты". Как сообщала пресс-служба Кремля, эти темы будут предметно рассмотрены на предстоящем 1-2 декабря заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде.

Одним из таких перспективных проектов может стать идея газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана. 28 ноября Путин проводил в Москве переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на которых обсуждалось создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснял, что на первом этапе речь идет о создании координационного механизма по инициативе Путина. Позднее стало известно, что речь идет о взаимодействии в переработке и поставках газа, в том числе на новые экспортные направления.