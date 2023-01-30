Узбекистан и Кыргызстан стремятся облегчить процесс пересечения границы

БАКУ/ Trend/ - Граждане Узбекистана и Кыргызстана в ближайшем будущем смогут пересекать границы друг друга, используя внутреннее удостоверение личности вместо загранпаспортов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Соглашение по данному вопросу было подписано в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в столицу Кыргызстана Бишкек.

Новая процедура пересечения границы будет действительна для всех видов транспорта (самолет, поезд, автомобиль, автобус).

Постановление вступит в силу после полного утверждения документов, подписанных двумя странами.

Следует отметить, что впервые граждане Узбекистана смогут въезжать в другую страну, используя внутреннюю идентификационную карту.

Более того, въезд по внутренним удостоверениям личности облегчит пересечение границы гражданам Узбекистана, проживающим в эксклавах, окруженных территорией Кыргызстана. В Узбекистане есть четыре таких эксклава - Сох, Джангаил, Чонгара и Шахимардан.

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Садыр Джапаров подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

В то же время в присутствии президентов состоялся обмен более чем 20 двусторонними документами.

В частности, стороны обменялись соглашением о ратификации отдельных участков узбекско-кыргызской государственной границы, соглашением о сотрудничестве между министерствами энергетики обеих стран, соглашением о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерством экономики и коммерции Кыргызстана по разработке приоритетных области промышленности.