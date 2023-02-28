Азербайджанское сырье сыграет важную роль в создании "Тюркского конгломерата автомобильной промышленности"

БАКУ /Trend/ - Сырьевой материал из Азербайджана сыграет существенную роль в создании "Тюркского конгломерата автомобильной промышленности".

Об этом сказал Trend независимый экономист, исследователь Улугбек Камалетдинов.

По словам Камалетдинова, создание конгломерата не только откроет для Узбекистана перспективы распространения отечественного автомобильного бренда во многие страны мира, но и позволит увеличить товарооборот с Азербайджаном и Казахстаном.

"Поставка комплектующих и моторов для участников конгломерата будет осуществляться из Узбекистана. Однако для производства этих частей потребуется некоторое количество материалов, а именно сталь, алюминий, полимеры, пластмассы, продукты нефтехимии, а также химволокна, наличием которых славятся Азербайджан и Казахстан", - сказал он.

Камалетдинов также отметил, что снижение себестоимости путем повышения уровня локализации на базе ресурсных возможностей трех стран позволит производить современные автомобили по доступной цене.

"Недорогой автомобиль, как я считаю, найдет своего покупателя не только внутри стран-участниц конгломерата, но и за их пределами. Например, в Иране, Польше, Венгрии, Украине, Грузии, Монголии и других странах", - добавил эксперт.

Камалетдинов считает, что автомобилестроение также создаст условия странам-участницам конгломерата для того, чтобы поделиться передовым опытом в области технологий и инновационного развития в смежных отраслях.

Ранее источник в правительстве Узбекистана сообщил Trend, что идея создания конгломерата предполагает налаживание сотрудничества между узбекской компанией UzAuto Motors, азербайджанским заводом по производству автомобилей "Азермаш" и ТОО "Сарыарка Автопром", крупнейшим предприятием по производству автомобилей в Казахстане.

Данные компании уже несколько лет собирают автомобили Chevrolet из деталей, поставляемых Узбекистаном, следовательно, конгломерат будет основан на прочных связях в машиностроении трех стран.

В июне 2022 года председателем правления "Азермаш" Эмином Ахундовым и заместителем председателя "УзАвтоСаноат" Сардором Таджиевым был подписан меморандум о локализации производства автомобилей в Азербайджане.