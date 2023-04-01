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Узбекистан улучшил позиции в Индексе восприятия коррупции

Узбекистан Материалы 1 апреля 2023 18:17 (UTC +04:00)
Узбекистан улучшил позиции в Индексе восприятия коррупции

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Международная негосударственная организация «Transparency International» объявила результаты Индекса восприятия коррупции на 2022 год. Узбекистан с 31 баллом занял в нем 126-е место среди 180 государств и, увеличив количество баллов на три, смог улучшить свою позицию на 14 строчек (в 2021 году — 140-е место). Узбекистан как государство, показывающее за последние шесть лет темпы роста в этом индексе, отмечен в ряду стран Восточной Европы и региона Центральной Азии, системно осуществляющих антикоррупционные реформы. Такой рост является положительным результатом работы в сфере противодействия коррупции.

Несмотря на это, для улучшения позиции страны в рейтинге и в целом для искоренения коррупции в обществе нужно ускорить работу по упорядочению лоббизма, монополии и конфликта интересов, устранению таких пороков, как непотизм, незаконное обогащение, злоупотребление властью и фаворитизм.

Каково мнение экспертов?

Григорий Машанов, соавтор отчета об оценке выполнения Конвенции ООН против коррупции в Узбекистане отмечает: «Руководство Узбекистана последовательно продолжает реформы по борьбе с коррупцией. Хотя имеются проблемы, но правительство осуществило ряд мер по цифровизации государственных услуг, совершенствованию разрешительных процедур, упрощению правил и порядков по борьбе с бытовой коррупцией».

В настоящее время ни одно государство не свободно от коррупции. И если не бороться с ней, то это неизбежно приведет к страшным последствиям. В Программе развития ООН подчеркнуто, что мировая экономика из-за этого явления теряет по 2,6 триллиона долларов в год и эффект может дать только совместное ведение борьбы с этим злом, ставшим самым опасным врагом развития общества.

Ни одно государство не может похвастаться ее искоренением. Даже развитые страны Европы не избавились от нее полностью.

Как сказано в совместном докладе, подготовленном Европей­ским антикоррупционным агентством и директоратом юстиции Евросоюза, коррупциогенная ситуация в странах ЕС вызывает беспокойство. Если раньше объемы средств, украденных из европейских фондов, составляли миллионы евро, то теперь данный показатель исчисляется в миллиардах. Страны ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро именно из-за коррупции.

Обстановка с коррупцией в мире требует от государств вести непримиримую борьбу с этим злом. Данная проблема и ее последствия приводят к неэффективности и падению экономики. Поэтому приоритетными являются укрепление потенциала суда, прокуратуры и правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, совершенствование правовых механизмов сферы, активное сотрудничество с национальными организациями по защите прав человека и институтами гражданского общества.

Коррупция — враг рыночной экономики, беспощадное препятствие в развитии бизнеса, инвестиций, двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами. Похоже, причину сокращения иностранных инвестиций в страны с высоким уровнем коррупции также надо искать в этом опасном пороке. Проблема углубляется, также расширяются территории охвата и масштаб данной «болезни», усиливается ее уровень — возникает острый вопрос «что делать?».

Взяточничество по-всякому мешает развитию общества, в частности, процессу демократического обновления и модернизации. Коррупция, во-первых, приводит к несправедливости, неравенству и недовольству населения в обществе, а это не может не оказать негативного влияния на результаты реформ во всех сферах; во-вторых, недостаточность правового сознания и правовой культуры у граждан, неумение защищать свои права увеличивают риск нарушения критерия справедливости в обществе; в-третьих, хотя политические институты и общественные организации формально схожи с демократическими критериями и западными образцами, по сути они отстают от требований времени, а такой недостаток мешает движению вперед.

Сложность противодействия мздоимству состоит еще и в том, что оно связано с человеческим сознанием и мировоззрением. У нас еще не полностью задействована твердо работающая сверху донизу система иерархии, схожая с системами Китая и Сингапура. И этот естественный процесс нельзя замедлить.

Совершение государственными служащими преступлений, связанных со взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, становится причиной снижения авторитета правительства, нанесения урона политической, экономической, правовой системам государства. Другими словами, коррупция в государстве приводит к экономическому и духовному кризису, падению его влияния на международной арене.

В Узбекистане в последние годы противодействие коррупции возведено в ранг государственной политики. Внедрен Индекс открытости, направленный на оценку эффективности и результативности прозрачности работы государственных органов и организаций. Серьезное внимание уделяется и совершенствованию правовых основ сферы. В стране разработаны проекты 24 нормативно-правовых актов, предназначенных для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». По инициативе Президента широко используется система «Электронное правительство».

Ее внедрение и широкое пользование возможностями — самое эффективное средство. Такие страны, как США, Великобритания, Швеция, Сингапур, Норвегия, Южная Корея, добились высоких результатов в борьбе с коррупцией именно путем создания такой системы. Из опыта этих стран можно сделать вывод, что ее внедрение окажет большую помощь в обеспечении открытости деятельности органов госуправления.

Наряду с этим, результативность борьбы с коррупцией зависит от роста правового сознания и правовой культуры.

Глава 3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» названа «Повышение правового сознания и правовой культуры в области противодействия коррупции». В ней обозначены приоритетные задачи: повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; повышение правовой грамотности работников государственных органов и иных организаций; обучение и воспитание в области противодействия коррупции в образовательных учреждениях.

В последнее время положительные изменения в контексте борьбы с коррупцией произошли в системе высшего образования. Важными факторами в этом стали такие меры, как организация начиная с 2018 года приема в высшие образовательные учреждения в атмосфере гласности и на основе справедливости, переход учебного процесса на кредитно-модульную систему, увеличение заработной платы профессоров и преподавателей.

Как педагог и ученый, многие годы работающий в системе высшего образования, хочу сказать, что значимость образования в борьбе с коррупцией тесно связана с необходимостью формирования у молодого поколения гражданской позиции против этого зла. Мы должны доносить мысль о том, что коррупция и взяточничество — наихудшие пороки общества. Сейчас в сознании молодежи сформировалось понятие, якобы взяточничество и вымогательство в обществе невозможно победить. Если мы не изменим это, если не будем вести широкую воспитательную, разъяснительную работу о том, что коррупция ведет к краху общества и отставанию экономики, то трудно будет добиться цели.

Мы обязаны доводить до сознания молодежи мысль о том, что спасение — в науке и образовании, что именно они призывают к добрым делам и оберегают от нехороших поступков. Также необходимо обозначить меры по качественному обучению на всех этапах общественным наукам, которые способствуют формированию мировоззрения молодежи. Такой подход — один из важных факторов борьбы с коррупцией. Именно общественные науки являются лучшим средством умственного и духовного воспитания молодежи.

Пока мы равнодушно смотрим на порок, мешающий развитию любой страны, ведущий ее к падению, мы не можем полностью освободиться от него. Значит, в первую очередь должен измениться каждый из нас. Только тогда можно будет добиться результата.

Гафурджан Мухамедов,

ректор Чирчикского государственного педагогического университета профессор, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан.

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