Узбекистан рассчитывает запустить прямые авиарейсы на освобожденные территории Азербайджана - Посол (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уделяют особое внимание развитию культурных, гуманитарных и туристических связей, что является одним из ключевых факторов узбекско-азербайджанского братства и дружбы.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане, Бахром Ашрафханов.

“Узбекистан и Азербайджан расположены на популярном туристическом маршруте "Великий Шелковый путь", и страны предпринимают активные шаги по увеличению взаимного туристического потока”, - сказал посол.

Ашрафханов отметил, что в этой связи большое значение имеет увеличение количества рейсов и расширение авиасообщения внутри стран.

“Баку и Ташкент довели количество рейсов до девяти в неделю при участии Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines и Fly Khiva Airlines. Кроме того, впервые в истории двух стран были запущены прямые рейсы из Баку в такие регионы Узбекистана, как Самарканд, Фергана и Ургенч", - сказал он.

Посол также выразил надежду на открытие прямых авиарейсов из Узбекистана на территории, освобожденные от армянской оккупации.

“На наш взгляд, запуск прямых рейсов из Баку в Бухару, а также из Узбекистана в Гянджу и освобожденные регионы Азербайджана, где проводятся масштабные восстановительные работы, ввиду огромного туристического потенциала, является многообещающим”, - сказал посол.

Кроме того, Ашрафханов подчеркнул, что участие Узбекистана в международной выставке "Туризм и путешествия" в Баку также оказывает большое влияние на двусторонние отношения между странами.

Отметим, что после трехлетнего перерыва из-за пандемии сегодня в Бакинском выставочном центре стартовала 19-я Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия" ("AITF 2023"). Выставка продлится до 6 апреля 2023 года.

Мероприятие является одним из ведущих событий туристического рынка, которое традиционно объединяет представителей индустрии туризма из разных стран, национальные и региональные туристические организации, государственные учреждения, предоставляя им возможность установить новые отношения, значительно расширить географию продаж, а также найти новых партнеров и клиентов.

“Узбекистан представлен как страна-партнер Азербайджана, что демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений между странами. Выставка является не только крупнейшим событием в туристическом секторе региона, но и праздником культуры, новых впечатлений, возможностей и дружбы. Туризм - это многогранная отрасль, которая имеет как экономическое, так и социально-культурное значение”, - добавил он.

Ашрафханов также отметил, что туризм является одной из развивающихся сфер в Узбекистане, и к концу 2023 года страна планирует привлечь около 7 миллионов иностранных и 15 миллионов внутренних туристов, а также довести экспорт туристических услуг до 2,5 миллиардов долларов.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики Узбекистана, с января по февраль 2023 года Узбекистан с туристическими целями посетили около 871 000 иностранных граждан. Количество туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось на 544 400 человек, или в 2,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2022 году Узбекистан посетили около 5,2 миллиона иностранцев, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Между тем, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики сообщает, что число туристов, прибывших из Узбекистана в Азербайджан, в феврале 2023 года составило 1900 человек, что превышает показатель февраля 2022 года более чем в 6 раз (279 туристов). Данный показатель выше на 35,7 процента по сравнению с январем 2023 года (1400 туристов).

"Недавно Президент Мирзиеев подчеркнул, что 2023 год должен стать годом продвижения богатого культурного и туристического потенциала Узбекистана за рубежом. В целях реализации указа президента предпринимаются шаги по привлечению туристов посредством маркетинга и рекламы, в частности, разрабатывается "Визитная карточка Узбекистана", обновляется туристический бренд, увеличивается количество рекламы об Узбекистане на международных телеканалах и интернет-сайтах", - добавил он.

Для того, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом Узбекистана, не выезжая за пределы границ, посол приглашает посетить павильон страны на выставке.

"Я хотел бы пригласить всех желающих посетить национальный павильон Узбекистана, где вам предоставят подробную информацию о туризме и уникальном гастрономическом потенциале страны, богатом культурном наследии и национальных обычаях", - заключил он.