Узбекская компания ввела в эксплуатацию новую нефтебазу

БАКУ /Trend/ - Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана "Saneg" ввела в эксплуатацию новый терминал по хранению и распределению нефтепродуктов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что терминал по хранению и распределению нефтепродуктов, расположенный на территории топливозаправочного комплекса для обслуживания самолетов в международном аэропорту Ташкента, состоит из шести резервуаров общей ёмкостью 12 тысяч кубометров.

Логистический комплекс стоимостью 10 миллионов долларов США позволит обеспечивать бензином и дизельным топливом Ташкент и Ташкентскую область, а его суточная реализация составит 1,5 тысячи тонн.

В терминале будет происходить разгрузка железнодорожных цистерн со светлыми нефтепродуктами, произведёнными на Ферганском НПЗ, для их перевалки.

Благодаря запуску нового логистического комплекса нефтебаза сможет удовлетворить растущий спрос в топливе и обеспечить отгрузку продукции до столичных АЗС в течение часа. Для этого в процессе логистики будут задействованы 39 бензовозов.