В Узбекистане открывается представительство MasterCard

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане открывается официальное представительство глобальной платежной системы MasterCard, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, открытие официального представительства компании позволит MasterCard изучить местные потребности для дальнейших предложений современных технологий со стороны компании, а также достижения общих целей развития цифровой экономики в ближайшие годы.

Подчеркивается, что на данный момент компания стремится содействовать расширению доступа к финансовым услугам в Узбекистане и Центральной Азии с помощью инновационных цифровых платежных решений, а также инвестировать в программы, поддерживающие предпринимательство и инновации в стране.

Mastercard Inc. - это транснациональная корпорация, которая объединяет десятки тысяч банков и других финансовых организаций в 210 странах мира для работы с картами MasterCard.