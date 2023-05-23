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ТОП-10 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Узбекистан Материалы 23 мая 2023 08:42 (UTC +04:00)
ТОП-10 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

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Лидерство во внешнеторговом обороте с Узбекистаном сохраняет Китай — 3,3 млрд долларов США, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Агентство по статистике страны представило партнеров с высокой долей во внешнеторговом обороте Республики Узбекистан в январе-апреле 2023 года (в долларах США):

Китай - 3,3 млрд
Россия - 2,9 млрд
Казахстан — 1,5 млрд
Турция - 1,0 млрд
Корея - 802,1 млн
Германия — 787,4 млн
Кыргызстан - 326 млн
Туркменистан - 312,6 млн
Афганистан - 259,5 млн
Франция - 253,6 млн долларов США.

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