ТОП-10 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Лидерство во внешнеторговом обороте с Узбекистаном сохраняет Китай — 3,3 млрд долларов США, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Агентство по статистике страны представило партнеров с высокой долей во внешнеторговом обороте Республики Узбекистан в январе-апреле 2023 года (в долларах США):

Китай - 3,3 млрд

Россия - 2,9 млрд

Казахстан — 1,5 млрд

Турция - 1,0 млрд

Корея - 802,1 млн

Германия — 787,4 млн

Кыргызстан - 326 млн

Туркменистан - 312,6 млн

Афганистан - 259,5 млн

Франция - 253,6 млн долларов США.