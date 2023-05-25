В международном аэропорту Узбекистана существенно вырос объем грузооборота

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года значительно увеличился грузооборот Ташкентского международного аэропорта имени Ислама Каримова, сообщает Trend.

Согласно данным министерства транспорта Узбекистана, грузооборот аэропорта составил 2 950 тонн, увеличившись на 119 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, что в феврале текущего года председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщила, что по прогнозам, грузооборот в аэропортах Узбекистана увеличится на 19 процентов и составит 95 300 тонн в 2023 году.

Отметим, что объем грузоперевозок в аэропортах Узбекистана в 2022 году составил 80 100 тонн, что на 6 процентов больше, чем в 2021 году.

Скромный рост в 2022 году был обусловлен реконструкцией аэропорта Навои. После завершения ремонтных работ ожидаются более высокие темпы роста грузоперевозок.

Между тем грузооборот автомобильным транспортом в Узбекистане в 2022 году достиг 661,1 миллиона тонн, увеличившись на 6 процентов по сравнению с 2021 годом.