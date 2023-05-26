Крупные предприятия Узбекистана увеличили производство бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года крупные предприятия Узбекистана увеличили производство автомобильного бензина, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным, крупные предприятия Узбекистана за отчетный период произвели 504 600 тонн автомобильного бензина, что на 32 процента больше по сравнению с соответствующими месяцами 2022 года.

Сообщается, что в апреле 2023 года крупные предприятия Узбекистана произвели 119 300 тонн бензина.

Напомним, что 11 мая 2023 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по вопросам энергоснабжения поручил создать в стране резерв бензина и дизельного топлива.

В ходе совещания было отмечено, что также будут выделены кредиты для пополнения оборотных средств импортеров топлива.

В 2022 году в Узбекистане было произведено 1,26 миллиона тонн бензина, что на 11,5 процента больше по сравнению с 2021 годом.

Помимо этого, в прошлом году в стране было произведено около 800 100 тонн дизельного топлива, что на 5,9 процента больше по сравнению с советующим периодом 2021 года.