Множество французских компаний хотят выйти на рынок Узбекистана - MEDEF

БАКУ /Trend/ - Французские компании, занятые в транспортном, энергетическом, сельскохозяйственном, цифровом, текстильном и промышленном секторах, стремятся изучить бизнес-потенциал Узбекистана.

Как сообщил Trend источник в MEDEF, крупнейшей федерации работодателей Франции, французская бизнес-делегация из почти 40 компаний посетила Ташкент 19-20 апреля для участия во Франко-узбекском деловом совете MEDEF International.

"Это была многоотраслевая миссия, возглавляемая Николасом Маесом, генеральным директором Orano Mining, известной крупной французской компании в урановом секторе. Эта миссия объединила компании, уже присутствующие в стране, а также компании, желающие открыть для себя узбекский рынок", - сказали в MEDEF.

Как отметили в организации, многочисленные встречи на высоком уровне, проведенные в рамках совета, позволили компаниям обменяться мнениями с основными лицами, принимающими решения в стране, и донести до них идеи французских компаний, лучше ознакомиться со стратегией, реализуемой узбекскими властями, и проектами, осуществляемыми международными финансовыми организациями.

"Франко-узбекский деловой совет MEDEF International в последнее время проявляет большую активность в поддержании динамичного развития двусторонних отношений между обеими странами. Она организовала свою предыдущую делегацию в Ташкенте только в июле 2022 года и организовала важный французско-узбекский бизнес-форум в Париже в ноябре прошлого года с участием около 200 участников во время официального визита президента Мирзиеева во Францию", - добавил источник.