Китайские компании могут внести значительный вклад в развитие машиностроения в Узбекистане - эксперты

БАКУ /Trend/ - Китайские компании способны внести значительный вклад в развитие машиностроения в Узбекистане.

Как сообщили Trend в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана, создание в Узбекистане совместного предприятия по производству геологоразведочного оборудования и приборов, буровых установок с китайскими компаниями Sany и XCMG внесет вклад в развитие машиностроения в стране.

"Запуск в Узбекистане производств: электрооборудования совместно с China Electrical Equipment Industry Association и полупроводников - с Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hua Hong Semiconductor, Yangtze Memory Technologies Cor приведет к сокращению импорта электротехнической продукции", - сказали в ЦЭИР.

Также было подчеркнуто, что по состоянию на 1 января 2023 года, в Узбекистане действует 2 141 предприятие с китайским капиталом, что составляет 15 процентов от общего количества компаний с иностранным капиталом, присутствующих в стране.

"В 2022 году было зарегистрировано 275 новосозданных предприятий с участием китайского капитала", - добавили в ЦЭИР.