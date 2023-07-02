Газпромбанк спрогнозировал темпы роста экономики Узбекистана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Темпы роста экономики Узбекистана в 2023 году прогнозируются на уровне 5,8 процента, при успешной реализации стратегии развития рост экономики может приблизиться к 6,5 процента в 2024 году.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

"Одобрена Стратегия развития до 2026 г. Среди ее задач – рост промпроизводства на 40 процентов и экспорта – до 30 миллиарда долларов США (в 2022 году экспорт составил 19,3 миллиарда долларов)", - отметила она.

Хайдаршина отмечает, что рост экспорта планируется обеспечить прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Географию экспорта планируется расширить со 115 до 150 стран", - добавила она.

Хайдаршина подчеркивает, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью уже близка к 60 процентам, где 23 процента приходятся на промышленные товары, 20 процентов - на услуги, 7 процентов - на продукцию химической промышленности, 6 процентов - на прочие готовые изделия, 5 процентов - на машины, оборудование и т.д.

Отметим, что согласно данным Газпромбанка, в 2022 году рост экономики Узбекистана составил 5,7%, а в 2021 году - 7,4%.