Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила 50%

ТАШКЕНТ /Trend/ - Явка на президентских выборах в Узбекистане на 13:00 по местному времени составила 52,16 процента.

Как передает Trend, по данным ЦИК Узбекистана, уже проголосовал более 10,05 миллиона человек, включенных в списки для голосования.

Отметим, что порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33 процента.

Напомним, что участки для голосования на выборах открылись в 8:00 утра по местному времени. Всего начали работу 10 784 избирательных участка, включая 56 участков в 39 странах за пределами страны.

Гражданам предоставлена возможность голосовать до 20:00 по местному времени.

Общее число зарегистрированных избирателей, имеющих право принять участие в выборах президента, составляет почти 19,6 миллиона человек. По данным ЦИК Узбекистана, с 28 июня по 1 июля досрочное голосование уже воспользовалось 376 623 гражданина республики.

Напомним, президентские выборы, запланированные на 9 июля, станут первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.