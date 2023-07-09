В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане завершилось голосование на досрочных президентских выборах.

Как передает в воскресенье Trend, избирательные участки на территории страны закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени).

Явка на 17:00 составила 69,85 процента (проголосовали более 13,4 миллиона человек). Окончательная явка будет опубликована позже.

Отметим, что порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33 процента.

Напомним, что участки для голосования на выборах открылись в 8:00 утра по местному времени. Всего начали работу 10 784 избирательных участка, включая 56 участков в 39 странах за пределами страны.

Общее число зарегистрированных избирателей, имеющих право принять участие в выборах президента, составляет почти 19,6 миллиона человек. По данным ЦИК Узбекистана, с 28 июня по 1 июля досрочное голосование уже воспользовалось 376 623 гражданина республики.

Отметим, что президентские выборы, прошедшие сегодня, стали первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.