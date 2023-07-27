Импорт электромобилей в Узбекистан вырос почти в 5 раз за полугодие

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Агентства статистики Узбекистана сообщает о значительном росте импорта электромобилей в страну за первое полугодие 2023 года, передает Trend.

В этот период было завезено 5403 электромобиля из-за рубежа на общую сумму 167 млн долларов. Это значение на 4,85 раза превышает объем импорта за аналогичный период прошлого года и на 2,5 раза больше, чем за весь 2022 год. В июне объем импорта также достиг месячного максимума в пятый раз с начала года, где было ввезено 1587 электрокаров, что примерно на 25% больше, чем в мае.

Если сравнивать данные с январем-июнем прошлого года, покупки электромобилей из Китая выросли в 5 раз, из Гонконга - в 14 раз и из Германии - в 2,1 раза. В то же время, импорт из ОАЭ снизился в 4,5 раза, и уже третий месяц не наблюдается поставок из этой страны.

Импорт электромобилей в Узбекистан освобожден от акцизов, таможенных пошлин и автомобильных сборов. Кроме того, таксисты, использующие электрические или гибридные автомобили для перевозки пассажиров, освобождены от пошлины за получение лицензии до 2030 года.