Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Между министрами иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, Таджикистана Сирожиддином Мухриддином и Туркменистана Рашидом Мередовым состоялись консультации.

Как сообщили в МИД Узбекистана, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения саммита президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который состоится в Ашхабаде в начале августа текущего года.

Министры обсудили проект программы, повестку дня предстоящей встречи, а также проект итогового документа саммита.

В этом контексте министры обменялись мнениями по приоритетным аспектам регионального сотрудничества.