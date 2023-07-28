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Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан

Узбекистан Материалы 28 июля 2023 02:45 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Между министрами иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, Таджикистана Сирожиддином Мухриддином и Туркменистана Рашидом Мередовым состоялись консультации.

Как сообщили в МИД Узбекистана, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения саммита президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который состоится в Ашхабаде в начале августа текущего года.

Министры обсудили проект программы, повестку дня предстоящей встречи, а также проект итогового документа саммита.

В этом контексте министры обменялись мнениями по приоритетным аспектам регионального сотрудничества.

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