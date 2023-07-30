Шесть человек погибли в результате пожара в караоке-кафе в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Шесть человек погибли, еще семь пострадали в результате пожара в караоке-кафе в Ферганской области Узбекистана.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство по чрехвычайным ситуациям страны.

Согласно информации, пострадавшие доставлены в больницы. Об их состоянии не сообщается.

В связи с пожаром сформирована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

Комиссия уже выехала в Ферганскую область для расследования происшествия и оказания помощи пострадавшим.