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За 6 месяцев в Узбекистан ввезено свыше 34 тыс грузовых автомобилей

Узбекистан Материалы 6 августа 2023 22:07 (UTC +04:00)
За 6 месяцев в Узбекистан ввезено свыше 34 тыс грузовых автомобилей

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в Узбекистан было ввезено 34 300 грузовых автомобилей на сумму 143 миллиона долларов США из 18 зарубежных стран.

Как передает Trend, об этом говорится в информации Агентства по статистике страны.

Основным экспортером грузовиков в Узбекистан остается Китай (33 450 грузовых автомобилей или 97,5% от общего числа). Вторым идет Корея (313), третьим - Польша (261).

Из России, которая расположилась на четвертом месте, ввезено 180, из Германии (пятое место) 34 грузовика.

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