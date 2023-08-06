За 6 месяцев в Узбекистан ввезено свыше 34 тыс грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в Узбекистан было ввезено 34 300 грузовых автомобилей на сумму 143 миллиона долларов США из 18 зарубежных стран.

Как передает Trend, об этом говорится в информации Агентства по статистике страны.

Основным экспортером грузовиков в Узбекистан остается Китай (33 450 грузовых автомобилей или 97,5% от общего числа). Вторым идет Корея (313), третьим - Польша (261).

Из России, которая расположилась на четвертом месте, ввезено 180, из Германии (пятое место) 34 грузовика.