Президент Узбекистана ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Пакистаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения по военно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Пакистаном, сообщает Trend.

Соглашение было подписано в начале марта предыдущего года в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в пакистанскую столицу Исламабад.

Следует отметить, что в рейтинге мировых армий на текущий 2023 год Пакистан занимает 7-е место. Оборонный бюджет страны оценивается в $7,5 миллиарда. Кроме того, Пакистан обладает ядерным оружием.

Военно-промышленный комплекс Пакистана демонстрирует способность к производству разнообразных вооружений, включая баллистические ракеты малой и средней дальности, различные типы боеприпасов, а также бронетехнику. Страна также осуществляет производство авиационных компонентов, в частности, на предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) собирается современный истребитель-бомбардировщик JF-17 и разведывательные беспилотные летательные аппараты.