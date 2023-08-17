В аэропортах Узбекистана отменили «зелёный» и «красный» коридоры

БАКУ /Trend/ - В международных аэропортах Узбекистана отныне прекращается применение системы двойного коридора («зелёного» и «красного») для пассажиров, отправляющихся на международные рейсы, передает Trend.

Постановлением Кабинета министров от 11 августа было утверждено упрощение таможенных процедур. В этом документе отмечается, что в результате введения двойного коридора с выборочной проверкой пассажиров время, затрачиваемое на таможенный контроль, сократилось в три раза. С увеличением потока туристов в некоторых аэропортах страны была внедрена система дистанционного таможенного контроля с визуальным наблюдением, что ещё более ускорило процесс прохождения границы.

С начала 2018 года в аэропортах были введены «коридоры», в то время как в других пунктах пропуска границы это произошло позднее. Эта система предполагает, что пассажиры, не имеющие товаров, требующих письменной декларации, могут выбрать устное декларирование и следовать по «зелёному» коридору. Если же необходимо декларировать товары, используется «красный» коридор.