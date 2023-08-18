Президент Узбекистана отметил значимость расширения сотрудничества с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа провел встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также их обогащения новыми практическими сотрудничеством.

В начале беседы Мурат Нуртлеу передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Президент Узбекистана с удовлетворением подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества, достигнутого в последние годы. Он также отметил успешные контакты на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, общественных организаций и бизнеса.

Действие Межправительственной комиссии и Рабочей группы было признано эффективным. Объемы товарооборота и сотрудничества между ведущими компаниями двух стран постоянно расширяются. Также регулярно проводятся культурные и гуманитарные мероприятия.

Во время встречи было уделено особое внимание углублению политических контактов, ускорению стратегических экономических проектов, расширению гуманитарных программ обмена, а также укреплению добрососедских отношений и партнерства в рамках Центральной Азии.