Узбекско-российское СП вдвое увеличит емкость хранилища газа в Узбекистане

Увеличение емкости подземного хранилища газа "Газли" в Узбекистане вдвое ожидается к 2025 году. Как передает Trend, об этом заявил главный инженер Узбекско-российского СП ООО Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов. Это самое большое подземное хранилище газа в стране.

Совместное предприятие Gazli Gas Storage было учреждено в октябре 2018 года для разработки и реконструкции подземного хранилища газа "Газли" в Бухарской области. В нем участвуют российская компания "Форус" и узбекское АО "Узтрансгаз". План проекта предполагает увеличение объема хранения газа с 3 до 10 миллиардов кубометров и разделен на два этапа: первый – разведка месторождения, второй – доработка и расширение хранилища. Общая стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов.

На первом этапе, который будет реализован с 2020 по 2025 годы, емкость хранилища будет увеличена с текущих 3 миллиардов до 6 миллиардов кубометров природного газа, сообщил Саидазимов в интервью телеканалу "Узбекистан 24". По его словам, на втором этапе планируется довести емкость хранилища до 10 миллиардов кубометров газа.

На сегодняшний день СП также завершило строительство дожимной компрессорной станции, пробурило более 70 новых скважин на месторождении "Газли", общее количество которых составляет более 350. Общая стоимость первого этапа проекта составляет 558 миллионов долларов, из которых почти 270 миллионов составляют прямые иностранные инвестиции.

На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал увеличить запасы природного газа в подземных хранилищах до 3,5 миллиарда кубометров для обеспечения стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.

В условиях аномально холодной погоды во второй декаде января, когда температура ночью опускалась до минус 19-25 градусов, а днем до 17 градусов мороза, Узбекистан временно остановил поставки газа оптовикам и увеличил импорт из Туркменистана, России и Казахстана.

На Петербургском международном экономическом форуме "Газпром" подписал контракт с Узбекистаном на поставку природного газа в период осень-зима. Согласно данным минэнерго Узбекистана, контракт подписан на два года, а объем закупок составит около 2,8 миллиарда кубометров в год.