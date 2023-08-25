В Узбекистане прошла встреча с представителями компании Eurasian Resources Group

БАКУ /Trend/ - 23 августа временно исполняющий обязанности главы Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с представителями компании Eurasian Resources Group. На встрече присутствовали начальник Отдела стратегии и инвестиций компании Онур Кизилот и главный координатор компании Узи Сезер, передает Trend.

Приветствуя гостей, Умурзаков детально рассказал о текущей деятельности и о планах на ближайшее и долгосрочное будущее в администрации столицы. Он также подробно озвучил перспективные крупные проекты, находящиеся в стадии планирования. Кроме того, была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате в регионе, который был создан под руководством президента Шавката Мирзиёева. В частности, были упомянуты такие преимущества, как свободная конвертация валюты, упрощенные условия для репатриации прибыли, возможность получения международных кредитных рейтингов и выпуска облигаций компаниями, а также режим безвизовых поездок с 90 странами и упрощенный визовый режим с 60 странами.

В свою очередь, Онур Кизилот представил компанию Eurasian Resources Group, которая обладает 60-летним опытом работы. Первоначально компания была создана в Турции, но последние пять лет ее штаб-квартира находится и действует в Лондоне. Онур Кизилот подчеркнул, что компания специализируется в области инфраструктурного строительства, энергетики, дорожного строительства и имеет широкий спектр деятельности. Он также выразил уверенность в том, что перспективные планы, представленные Шавкатом Умурзаковым, могут быть успешно реализованы.