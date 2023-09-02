Турпоток из России в Узбекистан увеличился почти вдвое

БАКУ /Trend/ - Tуристический поток из России в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года увеличился почти в 1,9 раза, передает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Узбекистана в России.

"Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек", - отметили в пресс-службе.

Данное направление становится все более популярным также благодаря увеличению числа авиарейсов.

"Сегодня российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд, Бухара, Фергана и Ургенч", - добавили в пресс-службе посольства.

Отметим, что руководство Узбекистана ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек. По итогам 2022 года Узбекистан посетили 567 тысяч российских туристов.