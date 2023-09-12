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Узбекистан и Южная Корея приступили к межведомственному сотрудничеству

Узбекистан Материалы 12 сентября 2023 06:27 (UTC +04:00)
Узбекистан и Южная Корея приступили к межведомственному сотрудничеству

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Узбекистана и Южной Кореи Бахтиёр Саидов и Пак Чин провели в Сеуле первый раунд стратегического диалога между ведомствами, передает Trend.

В повестку дня диалога вошли вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений во всех сферах. Как отметил Саидов, собеседники уделили особое внимание обогащению экономической дипломатии ощутимыми результатами.

Отметим, что в июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с Пак Чином развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, высказав заинтересованность в укреплении связей с ведущими компаниями Республики Корея.

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