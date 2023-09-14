В Китае представлен туристический потенциал Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В посольстве Узбекистана в Китае была проведена презентация туристического потенциала Узбекистана, а также возможностей в сфере гастрономического и экологического туризма, передает Trend.

Согласно информации, мероприятие собрало представителей около 100 китайских туристических ассоциаций, компаний и средств массовой информации. Участники ознакомились с условиями по предоставлению туристических услуг в Узбекистане

Также было отмечено, что в октябре текущего года в городе Самарканд состоится 25-е юбилейное заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Представители туристических компаний подчеркнули давние исторические связи и сходство культур между Китаем и Узбекистаном, а также выразили важность туризма в укреплении этих отношений в наше время.