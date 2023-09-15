В Узбекистане растут продажи жилья

БАКУ /Trend/ - Продажи на рынке жилья в Узбекистане достигли рекорда с 2021 года, передает Trend.

Данные, предоставленные Министерством юстиции, указывают на регистрацию 28 тысяч сделок купли-продажи жилья в этом месяце. Это означает увеличение на 12,8%, что составляет почти 3000 сделок больше, чем в июле (когда рост составил 5,5%), и на 6% больше по сравнению с августом 2022 года. Этот показатель также является рекордным за период наблюдения ЦЭИР с 2021 года. В июле рост был на уровне 5,5%, с общим числом сделок в 25 тысяч.

В последние два месяца наблюдается рост на рынке жилья Ташкента, где в августе было реализовано около 7500 квартир, что означает увеличение на 10% по сравнению с июлем.

Также следует отметить, что в августе в столице увеличился спрос на аренду квартир, что является традиционным явлением к концу лета, связанным в основном с прибытием студентов из регионов.

Интересным является то, что в августе впервые в текущем году было замечено снижение цен на квартиры на вторичном рынке недвижимости. Средняя цена квадратного метра жилья снизилась на 0,7% в этом месяце, однако по сравнению с прошлым годом цены на вторичном рынке увеличились на 22%. Снижение цен отмечено в большинстве административных центров областей, включая Андижан, Гулистан, Джизак, Навои, Нукус, Самарканд, Термез и Ургенч.

В то время как в Ташкенте цены на вторичное жилье продолжают расти, увеличившись на 1,9% в августе (в сравнении с 1,5% в июле) и на 31,6% по сравнению с августом прошлого года. Рост цен также был замечен в Бухаре, Карши, Намангане и Ташкентской области.

Средняя стоимость аренды в Ташкенте увеличилась на 2%, достигнув уровня в 8,9 доллара за квадратный метр. Самые высокие цены за аренду наблюдаются в районах столицы, таких как Шайхантахурский ($11,3), Яккасарайский ($11) и Мирабадский ($11,5). Самые доступные цены на аренду можно найти в Учтепинском ($7,1), Сергелийском ($6,7) и Бектемирском ($5,6) районах.