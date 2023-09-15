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АБР выделит Узбекистану $93 млн. на развитие человеческого капитала

Узбекистан Материалы 15 сентября 2023 08:33 (UTC +04:00)
АБР выделит Узбекистану $93 млн. на развитие человеческого капитала

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министр занятости и сокращения бедности, Бехзод Мусаев, провел встречу с делегацией, возглавляемой руководителем сектора развития человеческих ресурсов Азиатского банка развития (АБР), Аяко Инагаки, передает Trend.

В ходе данной встречи обсуждались вопросы, касающиеся укрепления взаимного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала в Узбекистане и планов на будущее.

Также были выражены точки зрения по вопросам реализации соглашения между Узбекистаном и Азиатским банком развития на общую сумму 93 миллиона долларов США, относящегося к проекту "Развитие навыков для современной экономики". Основная цель этого проекта заключается в повышении конкурентоспособности различных отраслей промышленности в Узбекистане и содействии инклюзивному экономическому росту через профессиональное обучение молодежи и безработного населения.

Проект направлен на развитие человеческих ресурсов и подготовку квалифицированной рабочей силы в таких отраслях, как строительство, текстильная и швейная промышленность, информационные и коммуникационные технологии, агробизнес и пищевая промышленность, а также в сфере обслуживания машин и оборудования.

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