Китайская компания начала строительство фотоэлектрической станции в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Китайская компания PowerChina начала строительство фотоэлектрической станции мощностью 400 мегаватт в Андижанской области, и проект обойдется в $330 млн, передает Trend.

Согласно информации, планируется, что эта новая станция сможет удовлетворить треть энергетических потребностей региона.

Реализация проекта будет осуществляться этапами, при этом первый этап с мощностью 100 мегаватт запланирован к запуску 1 апреля 2024 года. Весь проект должен быть завершен до конца 2024 года.

Прогнозируется, что станция ежегодно произведет около 700 миллионов кВт/ч электроэнергии, что позволит сэкономить 212 миллионов кубометров газа и снизить выброс парниковых газов в атмосферу на 294 тысячи тонн.