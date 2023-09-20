В Ташкенте пройдёт международная медицинская выставка

БАКУ /Trend/ - С 20 по 22 сентября в Ташкенте в НВК «Узэкспоцентр» пройдёт 15-я международная медицинская выставка UzMedExpo-2023, передает Trend.
Ежегодное проведение выставки UzMedExpo является актуальным событием в отрасли и целевой площадкой для демонстрации новых разработок медицинской техники и оборудования, лекарственных средств, современных расходных материалов, инновационных товаров и услуг. В частности, на выставке будут представлены:
медицинское оборудование для больниц и клиник, диагностика;
фармацевтика;
стоматология;
ортопедия и реабилитация;
IT-решения в медицине;
медицинский туризм и услуги;
специальный раздел — «Красота и здоровье».