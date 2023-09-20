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В Ташкенте пройдёт международная медицинская выставка

Узбекистан Материалы 20 сентября 2023 05:34 (UTC +04:00)
В Ташкенте пройдёт международная медицинская выставка

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - С 20 по 22 сентября в Ташкенте в НВК «Узэкспоцентр» пройдёт 15-я международная медицинская выставка UzMedExpo-2023, передает Trend.

Ежегодное проведение выставки UzMedExpo является актуальным событием в отрасли и целевой площадкой для демонстрации новых разработок медицинской техники и оборудования, лекарственных средств, современных расходных материалов, инновационных товаров и услуг. В частности, на выставке будут представлены:

медицинское оборудование для больниц и клиник, диагностика;
фармацевтика;
стоматология;
ортопедия и реабилитация;
IT-решения в медицине;
медицинский туризм и услуги;
специальный раздел — «Красота и здоровье».

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