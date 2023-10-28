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Узбекистан за девять месяцев экспортировал плодоовощной продукции на 831 млн долларов

Узбекистан Материалы 28 октября 2023 08:55 (UTC +04:00)
Узбекистан за девять месяцев экспортировал плодоовощной продукции на 831 млн долларов

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Из Узбекистана за январь-сентябрь 2023 года в зарубежные страны было экспортировано 1 337,9 тыс. тонн плодоовощной продукции на общую сумму 831 млн долл. США, передает Trend.

Темпы прироста в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составили 9,3%.

Наибольшую долю в экспорте плодоовощной продукции заняли персик (нектарин) – 8,1%, виноград свежий – 7,7%, лук – 6,4%, черешня – 6,4%, изюм – 5,7%, абрикос – 4,9%, дыня и арбуз – 4,7%, томат – 4,2%.

В январе-сентябре 2023 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 4,7%.

За данный период основными экспортными рынками плодоовощной продукции Узбекистана стали Россия (41,9%), Пакистан (15,1%), Казахстан (12,2%), Китай (8,4%), Кыргызстан (8,0%), Турция (2,4%), Беларусь (1,6%), Афганистан (1,4%), Иран (1,0%), Ирак (0,9%).

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