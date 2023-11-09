Вырос объем золотовалютных резервов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана превысили $32,9 миллиарда, свидетельствуют данные, предоставленные Центральным банком Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в октябре текущего года объем резервов Узбекистана увеличился на более чем $1,86 миллиарда.

Центральный банк также подчеркнул, что валютные резервы Узбекистана превысили $8,38 миллиарда, что на $988 миллионов больше, чем в начале октября 2023 года.

Золотой запас Узбекистана к началу ноября составил более $23,97 миллиарда, увеличившись на $876,9 миллиона по сравнению с началом октября 2023 года.

Количество физического золота в августе сократилось на 2,44%, что составило 12 миллионов тройских унций.