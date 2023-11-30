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"КазТрансОйл" планирует нарастить транзит российской нефти в Узбекистан

Узбекистан Материалы 30 ноября 2023 01:38 (UTC +04:00)
"КазТрансОйл" планирует нарастить транзит российской нефти в Узбекистан

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Национальная нефтетранспортная компания Казахстана "КазТрансОйл" планирует значительно увеличить транзит российской нефти в Узбекистан в следующем году, сообщили в компании, передает Trend.

Согласно информации, ожидается, что объем транзита достигнет 500 тыс. тонн в 2024 году.

Сообщается, что узбекская компания Sanoat Energetika Guruhi уже подала заявку на транзит, с возможностью увеличения до 1 млн. тонн в год. Ожидается, что объем транзита нефти в Узбекистан через систему магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" составит 154 тыс. тонн к концу текущего года, что означает существенное увеличение по сравнению с предыдущими периодами.

За январь-октябрь текущего года "Казтрансойл" уже осуществила транзит 104 тыс. тонн нефти в Узбекистан.

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