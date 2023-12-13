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ЕБРР выделит кредит одному из банков Узбекистана в рамках программы по "зеленой" экономике

Узбекистан Материалы 13 декабря 2023 23:48 (UTC +04:00)
ЕБРР выделит кредит одному из банков Узбекистана в рамках программы по "зеленой" экономике

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет кредит в размере до $10 млн в рамках второй фазы Программы финансирования "зеленой" экономики Узбекистана (GEFF II Узбекистан), передает Trend.

Согласно информации, этот кредит позволит АО «Хамкорбанк» расширить предоставление средств на энергоэффективные проекты среди компаний и домашних хозяйств по всей стране.

Сообщается, что эти средства будут направлены на модернизацию производства, улучшение энергоэффективности и повышение устойчивости к изменению климата.

GEFF Узбекистан II получает поддержку фондов технического сотрудничества, предоставленных Фондами климатических инвестиций (CIF) с участием Дании, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Гранты от Фонда многостороннего донорского сотрудничества (A4EG), с вкладами Японии, Литвы и Тайваня, будут способствовать развитию инклюзивного зеленого кредитования.

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