Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменения

БАКУ /Trend/ - 14 декабря 2023 года Центральный банк Республики Узбекистан решил сохранить основную процентную ставку на уровне 14% годовых.

Несмотря на замедление инфляции до 8,8% в октябре-ноябре, сохранение неопределенностей в экономике требует относительно жестких денежно-кредитных условий, передает Trend.

Прогноз на 2024 год предполагает уровень инфляции в пределах 8-9%. Внешние инфляционные риски могут проявиться из-за нерыночных ограничений, фрагментации международной торговли и корректировки регулируемых цен.

Инфляция, хотя и замедляется (9% в ноябре), продолжает оказывать давление на цены, и инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются высокими (13-14%).