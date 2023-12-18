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Узбекистан в 2024 г. продолжит поставки электроэнергии в Афганистан

Узбекистан Материалы 18 декабря 2023 07:48 (UTC +04:00)
Узбекистан в 2024 г. продолжит поставки электроэнергии в Афганистан

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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Афганистан договорились о продлении поставок электроэнергии на 2024 год.

По информации пресс-службы афганской энергетической компании DABS, представители "Национальных электрических сетей" и DABS обсудили вопросы энергоснабжения из Узбекистана в Афганистане, передает Trend

Президент DABS выразил благодарность Узбекистану за сотрудничество. Стороны также обсудили увеличение поставок электроэнергии, снижение тарифов, решение визовых вопросов и строительство линии электропередачи Сурхан — Пули-Хумри. Глава DABS подчеркнул технические проблемы и нехватку энергии в Афганистане, призвав решить эти вопросы. Министр энергетики Узбекистана сообщил о работе над решением технических проблем с электроснабжением и подтвердил готовность поставлять электроэнергию по достижении соглашения. Он также уточнил о закупках электроэнергии по более высоким ценам у соседних стран, обусловленных использованием газа и нефти для ее производства. Глава Минэнерго выразил готовность закупать уголь и нефть из Афганистана.

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