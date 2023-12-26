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Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство автомобилей

Узбекистан Материалы 26 декабря 2023 00:32 (UTC +04:00)
Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство автомобилей

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан намерены начать совместное производство 12 моделей автомобилей с 2024 года, сказал Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, передает Trend.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка к запуску в эксплуатацию автосборочного завода под названием «Алтын-Тулпар», который является совместным проектом с компанией «УзАвтоСаноат».

Согласно информации, ожидается, что завод начнет свою работу в следующем году, завершив строительные и наладочные работы. Финансирование проекта осуществляется через Узбекско-Кыргызский фонд развития. Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобилей и коммерческой техники в Кыргызстане было подписано в январе в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Планируется реализация проекта в три этапа с общим планом выпуска 30 тысяч автомобилей и коммерческой техники.

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