Узбекистан и Кыргызстан запустят совместное производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан намерены начать совместное производство 12 моделей автомобилей с 2024 года, сказал Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, передает Trend.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка к запуску в эксплуатацию автосборочного завода под названием «Алтын-Тулпар», который является совместным проектом с компанией «УзАвтоСаноат».

Согласно информации, ожидается, что завод начнет свою работу в следующем году, завершив строительные и наладочные работы. Финансирование проекта осуществляется через Узбекско-Кыргызский фонд развития. Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобилей и коммерческой техники в Кыргызстане было подписано в январе в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Планируется реализация проекта в три этапа с общим планом выпуска 30 тысяч автомобилей и коммерческой техники.