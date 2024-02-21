Япония предоставит Узбекистану кредит в $246,2 млн на продолжение экономических реформ

БАКУ /Trend/ - Посол Японии в Узбекистане, Хатори Такаши, и первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана, Илхом Норкулов, заключили обменные ноты о предоставлении кредита Узбекистану на сумму 37 миллиардов йен (примерно 246,2 миллиона долларов) в рамках программы "Поддержка устойчивого экономического и социального развития", передает Trend.

Илхом Норкулов и глава представительства JICA в Узбекистане, Бито Ёщибуми, также подписали кредитное соглашение по данному проекту. Срок кредита составляет 30 лет, с 10-летним льготным периодом, и предусматривает процентную ставку 1,8% в год.

Цель проекта заключается в поддержке непрерывной реализации экономических реформ в Узбекистане в направлении перехода к рыночной экономике, а также в способствовании укреплению социальной интеграции и стабильности, поддерживая уязвимые группы населения.

Ожидается, что данный проект будет способствовать социально-экономической стабильности и устойчивому развитию Узбекистана. Этот шаг является частью усилий Японии по достижению устойчивого развития в Центральной Азии, сосредотачивая внимание на инвестировании в человеческий капитал и качественный рост, как объявлено на 9-й встрече министров иностранных дел диалога "Центральная Азия + Япония" в декабре 2022 года в Токио.