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Узбекистан и Литва обсудили вопросы в сфере автомобильных перевозок

Узбекистан Материалы 23 февраля 2024 01:55 (UTC +04:00)
Узбекистан и Литва обсудили вопросы в сфере автомобильных перевозок

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 22 февраля прошло заседание совместной узбекско-литовской комиссии по международным автомобильным перевозкам, передает Trend.

Согласно информации, на совещании обсуждались вопросы, связанные с улучшением условий для международных автомобильных перевозок, обеспечением непрерывности поставок грузов и созданием более выгодных условий для национальных перевозчиков.

В результате встречи с министерством транспорта и коммуникаций Литвы было достигнуто соглашение о продлении срока действия иностранных разрешительных бланков образца 2023 года до 15 марта 2024 года.

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