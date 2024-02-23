Узбекистан и Литва обсудили вопросы в сфере автомобильных перевозок

БАКУ /Trend/ - 22 февраля прошло заседание совместной узбекско-литовской комиссии по международным автомобильным перевозкам, передает Trend.

Согласно информации, на совещании обсуждались вопросы, связанные с улучшением условий для международных автомобильных перевозок, обеспечением непрерывности поставок грузов и созданием более выгодных условий для национальных перевозчиков.

В результате встречи с министерством транспорта и коммуникаций Литвы было достигнуто соглашение о продлении срока действия иностранных разрешительных бланков образца 2023 года до 15 марта 2024 года.